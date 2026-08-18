Order of the Sinking Star Praktisk forhåndsvisning: Et imponerende puslespill av nesten overveldende omfang

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Jeg har spilt « Order of the Sinking Star ved et par anledninger nå, og har fått spillet presentert for meg noen ganger. Det var demoen som en del av den siste Steam Next Fest, som ga alle sjansen til å fordype seg i de tidlige stadiene av Theklas innholdsrike fantasy-puslespillverden, og den nyere versjonen jeg har fordypet meg i den siste tiden, som lot meg komme langt inn i slutten av spillet (med litt hjelp fra skaperen Jonathan Blow, er det verdt å legge til). Men selv om jeg på dette tidspunktet har brukt flere timer på spillet enn jeg har gjort på noen anmeldelser, har jeg på ingen måte fått tak i alle elementene i Order of the Sinking Star.

Spillet er rett og slett enormt. Da jeg var i en Discord-sesjon med Blow, fikk vi noen «jukser» for å hjelpe oss med å forstå omfanget av Order of the Sinking Star, og hvis jeg gikk inn i spillet helt uten forhåndskunnskap og så hele kartet foran meg, tror jeg jeg ville blitt altfor overveldet til å fortsette. Heldigvis kaster ikke spillet bare muligheten til å løse over 1000 gåter på deg for så å la deg være i fred. I stedet er det opp til deg å utforske historien, verdenen og spillmekanikkene i ditt eget tempo.

Er dette livet etter døden?» spør hovedpersonen vår når vi starter spillet for første gang. Jeg kom ikke frem til noe svar på det spørsmålet. Det var et av mange mysterier som forble uløste etter min tid med Order of the Sinking Star, men det var absolutt en flott innledning som gjorde meg klar til å fortsette og utforske mer av denne fantasiverdenen. Sammenlignet med andre puslespill jeg har spilt i det siste – som velger enkle farger og et mer tydelig design for å gjøre det klart hva du skal flytte på og samhandle med – er Order of the Sinking Star et vakkert spill. Det har et rutenettbasert, ovenfra-og-ned-perspektiv, supplert med levende lys, en rekke miljøer og biomer, samt objekter som umiddelbart er tydelige i form og funksjon. Ingenting smelter inn i bakgrunnen, noe som gir deg følelsen av at spillet prøver å lure deg ved å skjule noe du kan flytte for å løse et puslespill. Mye av tiden jeg brukte på å gruble over løsningen på en gåte, gikk jeg bare rundt på kartet og nøt bevegelsesanimasjonene og verden rundt meg.

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Fordi « Order of the Sinking Star er et så stort spill, må det bruke ganske mye tid på å lære deg ting. Visse mekanikker forklares i de respektive områdene, ettersom kartet er delt inn i fire hovedstier som krysser hverandre jo mer du utforsker. Heltenes rute handler for eksempel mye om å flytte krystaller rundt, eller – i tilfellet med den plagsomme trollmannen – bytte plass med ham. Men kombinerer du det med Speil-ruten, må du skyve gjenstander i bestemte vinkler for å flytte dem over til andre øyer på et vannfylt kart. De overlappende mekanikkene holder spillet friskt, og progresjonen er lagt opp slik at du ikke skal støte på noe som vil overvelde deg. Selv om du gjør det, finnes det alltid en annen rute å ta, et annet puslespill å løse mens du legger hindringen bak deg. Det er stort fokus på spillerens frihet i « Order of the Sinking Star. Selv hvordan du avslutter spillet er opp til deg, siden det finnes flere mulige avslutninger du kan oppnå, og ingen av dem krever at du har løst hver eneste gåte, ifølge Blow.

Hvis det er én ting som kan hindre Order of the Sinking Star i å bli en monumental suksess, er det at det risikerer å bli for overfylt. Det er nok mekanikker i dette spillet til å ha laget flere separate puslespill. Jeg er en stor tilhenger av ambisjon i spillutvikling, og i de første timene med « Order of the Sinking Star har jeg ennå ikke følt at det skjer for mye, men nå som jeg kjenner størrelsen på kartet, lurer jeg på om det vil komme et punkt der det bare føles som om du har gjort så mye, men fortsatt har en lang reise foran deg. Blow sa riktignok at han ikke ønsker at dette spillet skal bli noens liv i flere måneder i strekk, men selv med alle tiltakene som er gjort for å forhindre utbrenthet, lurer jeg på om det er uunngåelig for noen spillere med et spill av denne størrelsen.

Der jeg tror Blow og teamet hans hos Thekla har fått bukt med utbrenthet, er i den narrative delen av *Order of the Sinking Star*. Det er ikke en historie som forteller deg så mye, men den forteller deg nok til å gi deg den gnisten av nysgjerrighet som graver seg inn i bakhodet ditt mens du fortsetter å løse gåter. Siden det er overlappende mekanikker, flettes historiene sammen etter hvert som du ser ulike karakterer dukke opp langs stiene du utforsker og i gåtene du løser. Det er alltid tilfredsstillende å oppleve historien vevd inn i mekanikkene, selv om gåtene kan sette deg fast. Jeg har så langt bare skrapet litt i overflaten av « Order of the Sinking Star, og det er jeg ganske fornøyd med, siden jeg alltid gleder meg til å oppdage mer.

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