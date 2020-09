Du ser på Annonser

Ingar fikk en klar årets spill-kandidat da Ori and the Will of the Wisps kom til Xbox One og PC i mars, så det er godt å se at enda flere får mulighet til å kose seg med det fantastiske spillet.

Dagens Nintendo Direct Mini avslørte nemlig at Ori and the Will of the Wisps kommer til Nintendo Switch, og det allerede i dag. Løp og kjøp om du liker nydelige plattformerspill.