Ori and the Will of the Wisps forbedret betraktelig med ny oppdatering

Ori and the Will of the Wisps er blant årets vakreste spill, og har nesten bare fått gode anmeldelser, også hos oss. Dessverre har det hatt litt tekniske problemer og ikke flytet så bra som forventet - til og med på Xbox One X. Men nå er dette fikset.

Moon Studios har nettopp sluppet en ny oppdatering som forbedrer saker og ting generelt. Patchen er på 5.6 gigabyte og vi har prøvespilt og kan meddele at forbedringene merkes godt. Alt er liksom smidigere og lastetidene er kortere. Dessuten har andre såkalte "Quality of Life"-funksjoner blitt lagt til som at spillet nå husker hvilken zoom du sist brukte (suverent når du utforsker en liten del av skogen), samt at du kan spille med brukergrensesnittet helt eller delvis slått av for å kunne nyte den vakre grafikken maksimalt.

Surf over til Oris offisielle hjemmeside for en komplett liste over alt som har blitt gjort. Hva synes du selv om Ori and the Will of the Wisps?