Ori and the Will of the Wisps passerer 2,8 millioner spillere

Moon Studios har oppnådd stor suksess med deres vakre og fargerike plattformspill Ori and the Blind Forest og Ori and the Will of the Wisps. Sistnevnte kom tidligere i år, og nå meddeler utvikleren på Twitter at mer enn 2,8 millioner har prøvd spillet.

Det er flotte tall med tanke på sjangeren, men en vesentlig del av suksessen skyldes nok at spillet er tilgjengelig på Xbox Game Pass. Men det er selvfølgelig ikke ufortjent selv om det er tilgjengelig på tjenesten, for det er et knallbra spill, og Ingar gav det faktisk toppscore i sin anmeldelse.

Vi får også et innblikk i noen statistikker fra spillet. Totalt har 516,000 fullført spillet, 52,000 har fullført på Hard Mode og 7,900 har klart å fullføre uten å dø en eneste gang.

Ori and the Will of the Wisps er tilgjengelig på Xbox, PC og Nintendo Switch.