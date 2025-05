Ori studio i krise: No Rest For The Wicked kan bli deres siste spill

HQ

Moon Studios, mest kjent for de kritikerroste Ori-spillene, står overfor en økonomisk krise, og hvis situasjonen ikke snart bedrer seg, kan ARPG-spillet No Rest For the Wicked meget vel bli deres siste. Spillet, som var deres første tittel som et uavhengig studio, ble positivt mottatt av fansen, men klarte ikke å nå de nødvendige salgstallene. Ifølge studiosjef Thomas Mahler skyldtes dette i stor grad anmelderbombing.

Dette har forårsaket betydelige økonomiske problemer for Moon Studios, og Mahler har uttrykt dyp bekymring for studioets fremtid. I et foruminnlegg skrev han :

"Jeg tror folk tror jeg tuller når jeg ber om positive anmeldelser, for i folks hode er det alltid en stor utgiver i bakgrunnen som dekker kostnadene...

Folkens, hvis du skriver her og liker Wicked og er spent på fremtidige oppdateringer, men ikke har lagt igjen en positiv anmeldelse, er det fullt mulig at vi ikke vil være her om et par måneder for å gjøre noe mer, rett og slett fordi vi ble anmeldt bombet, noe som fører til at folk ikke kjøper spillet. Det betyr at vi ikke tjener penger og må legge ned.

Jeg ville ikke spurt hvis ikke virksomheten vår var avhengig av det. Jeg skriver heller aldri anmeldelser på noe som helst, men hvis du vil se oss fullføre Wicked, er det skadelig at vi får den anmeldelsesscoren opp igjen."

Kort sagt ber han oss om å støtte No Rest For the Wicked ved enten å kjøpe den eller legge igjen en positiv anmeldelse. Hvis pengene ikke begynner å komme inn - og med mindre Moon Studios finner en utgiver som er villig til å kjøpe dem - kan det være over og ut.

Spiller du No Rest For the Wicked?