Orker gir Space Marines en god krumpin' i den nye Warhammer 40,000: Dawn of War IV gameplay-traileren

De har kanskje ikke de avanserte våpnene til Necrons, eller den genforsterkede superstyrken til Adeptus Astartes eller Space Marines, og de har ikke den samme forbindelsen til maskinåndene som Mechanicum, men hvis det er én ting orkene har, så er det kampvilje. De tror at de kan vinne enhver konflikt, og derfor kan de det.

I den nye spilltraileren for Warhammer 40,000: Dawn of War IV ser vi denne kraften i aksjon når Ork-fraksjonen vises frem i full styrke. Fra de vanlige boyzene som stormer inn i kamp og hakker opp fiendene med alt de kan finne av skrot, til den massive Gorkanaut, som egentlig er en festning med ben, er ork-fraksjonen fullpakket med alle slags kaosskapende tropper som garantert vil gjøre inntrykk på fiendens linjer.

De har også de billigste bygningene i spillet, ettersom de er designet for å innta områder raskt, og deretter sannsynligvis miste dem like raskt før de kommer tilbake med et vanvittig WAAAGH og gjenvinner det de har mistet. Med to krigsbosser å velge mellom, massevis av kule filmkamper og mer å se på, blir det vanskelig å ikke hoppe inn som orker når Dawn of War IV lanseres i år. Sjekk ut traileren nedenfor: