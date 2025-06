Oscar Isaac teaser for Guillermo del Toros Frankenstein som et "mørkt, rugende drama"

HQ

Gode nyheter for folk som ikke liker skrekk: Du kan fortsatt se Guillermo del Toros Frankenstein film. Ifølge hovedrolleinnehaver Oscar Isaac vil ikke filmen få deg til å gjemme deg under sengetøyet de neste nettene, og den er faktisk mer et mørkt drama.

I en samtale med Variety sa Isaac "Det er ikke en skrekkfilm i det hele tatt. Den handler om hjerte og følelser. Det er et mørkt, grublende drama."

"Jeg leste boken og ble sjokkert over hvor annerledes Guillermos tolkning er, og likevel er den så tro mot bokens sjel," la Isaac til.

Guillermo del Toro er ofte kjent for å leke med skumle ideer, men det ser ut til at han har valgt en litt annen stil denne gangen. Vi er sikre på at det fortsatt vil være massevis av interessante og merkelig fantastiske bilder i Frankenstein når den kommer senere i år på Netflix.