Oscar Piastri får en tribune oppkalt etter seg i Australias Grand Prix

Oscar Piastri, Formel 1-leder i 2025 (selv om det ikke er mye, bare ni poeng over lagkameraten Lando Norris) blir den neste australieren, etter Jack Brabham, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Alan Jones og Arthur Waite, som får en tribune oppkalt etter seg på Albert Park, hjemmet til Australian Grand Prix. Det ble kunngjort i dag: En tribune på motsatt side av pitlane, på hovedbanen, vil bære McLaren-førerens navn fra og med neste år.

"Jeg er veldig glad for nyheten om at jeg får min egen tribune på neste års australske Grand Prix," forklarer Piastri i en video på sosiale medier. "Det føles veldig surrealistisk, og jeg trodde aldri dette ville skje, men støtten er utrolig, og jeg gleder meg til å se det hele komme sammen i mars neste år."

Mark Webber, som også har fått en tribune oppkalt etter seg, og som nå jobber som manager for Piastri, roste den 24 år gamle føreren, som kan bli verdensmester for første gang i år. "Det er en refleksjon av resultatene hans så langt, utrolig tidlig i karrieren, at han har klart å ta så mange pallplasser og seire som han har gjort. Det er tydelig at han er veldig komfortabel på elitenivå, og han gjør seg bemerket, noe som er strålende, og han representerer Australia på den måten landet liker å bli representert."

Piastri kommer tilbake i konkurransen i Nederlands Grand Prix, men det er fortsatt litt tid igjen, ettersom sesongen fortsetter 31. august, for de ti gjenværende løpshelgene.