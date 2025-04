Oscar-vinnende skuespiller Mikey Madison skal ha takket nei til hovedrolle i Star Wars

HQ

Anora-stjernen Mikey Madison skal ha takket nei til en rolle i et kommende Star Wars-prosjekt. Det antas at hun ble tilbudt en stor rolle i Shawn Levys frittstående Star Wars-film, som for øyeblikket er satt til å ha Ryan Gosling i hovedrollen.

Madison vant nylig sin første Oscar for sin rolle i Anora, der hun spiller en eksotisk danserinne som innleder et forhold til sønnen til en russisk oligark. I Variety-rapporten kommer det ikke klart frem hvorfor Madison kan ha takket nei til rollen i filmen.

Shawn Levys Star Wars-film er for tiden under skriving, og vil være en separat, frittstående film fra oppfølgertrilogien. Med Ryan Gosling i hovedrollen, har plottdetaljene forblitt utrolig mystiske, men det er planlagt å slippe en stund etter The Mandalorian & Grogu, som vil treffe skjermene våre neste år.