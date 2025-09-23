Oslo lufthavn innstiller flyvninger etter oppdagelse av droneaktivitet

HQ

Mandag kveld fikk vi disse nyhetene: Københavns lufthavn stenger ned etter "store droner som flyr i området". Samtidig vet vi nå at også flytrafikken på Oslo lufthavn ble midlertidig stanset etter at en drone ble observert i området, noe som førte til umiddelbar handling fra sikkerhetsmyndighetene. Politiet bekreftet at både avganger og landinger ble innstilt mens situasjonen ble vurdert, men det ble ikke gitt noen tidslinje for gjenåpning. Det er fortsatt uklart hvor dronene kom fra, og etterforskningen er i gang for å finne ut om dette var en isolert hendelse eller en del av en større forstyrrelse. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!