HQ

Drømmer du om å flykte fra hverdagen og utforske naturen i en kitschete bobil? Da trenger du ikke lete lenger enn til Square Glades koselige campingsimulering Outbound. Nå som lanseringen nærmer seg, har vi fått en smakebit av hva Outbound har å by på, og det er definitivt mer enn det som møter øyet!

Ut fra overflaten ville det være trygt å anta at Outbound var et historiedrevet spill der spillerne utforsker landskapet i bobilen sin, men Outbound er så mye mer komplekst enn dette. Spillet åpner med en naturskjønn kjøretur gjennom landskapet, og tonen i spillet slås an med en gang fuglene kvitrer og solen skinner inn gjennom vinduet. Det er fredelig og avslappende. Etter en kort kjøretur blir du bedt om å slå leir et sted i skogen, og noe av det første jeg gjorde var å finne den nærmeste busken, plukke noen bær og mate dem til kaninene som lurte rundt bobilen min. Dette var en liten, men herlig detalj som Square Glade hadde lagt til, og som jeg synes oppsummerer spillet perfekt, og de kjenner definitivt sitt publikum.

Den åpne verdenen i dette spillet er spennende, og den smarte oppgavelisten din holder deg alltid i sjakk. Områder må låses opp, for eksempel kan en bro kreve ti planker av tre, eller du må kanskje få tak i en blåkopi fra et av signaltårnene for å få en håndverksoppskrift som gjør det mulig å lage visse gjenstander for å låse opp områder. Håndverkssystemet er enkelt å navigere i og veldig nybegynnervennlig. Jeg synes ikke det var vanskelig å forstå hva jeg skulle bygge og hvordan jeg skulle bygge det, og jeg hadde massevis av moro med å tilpasse den lille bobilen min.

Dette er en annonse:

Et annet aspekt ved spillet som var veldig morsomt, var å utforske alle de viktige landemerkene på kartet, som vindmøllen og trehuset, som begge inneholder gåter for å låse opp signaltårn som man kan laste ned tegninger til for å komme videre i spillet. Jeg likte spillets kjerneaspekt, og det ble aldri for repetitivt å måtte finne fiber eller trevirke for å drive bilen, og det føltes givende å samle nok materialer til å lage en tannhjul som for eksempel kunne drive vindmøllen. Mangelen på innsats gjorde imidlertid at jeg ikke prioriterte å lage mat, for når det blir mørkt, aktiveres Sprint Boots, som gjør at du kan løpe over kartet og tilbake til bilen for å sove. Selv om du ikke rekker tilbake i tide (noe jeg ennå ikke har gjort), besvimer karakteren din og våkner opp i varebilen uansett. Dette gjør at du ikke trenger mat eller planlegging for å sikre at du er godt forberedt når du forlater den trygge bobilen og begir deg ut i villmarken, slik at du rekker å komme deg tilbake før det blir mørkt.

Square Glade Games

Jeg syntes også at lagerplassen var for liten, og det betydde at jeg var avhengig av å ha bobilen i nærheten til enhver tid for å sette fra meg alt jeg plukket opp. Dette ble raskt vanskelig, ettersom varebilen slukte elektrisk ladning i rask fart, noe som betyr at du ikke kan kjøre særlig langt før du må stoppe og lete etter mer materialer for å lade den opp. Jeg ble bundet til varebilen min på noen punkter på grunn av mangel på lagerplass, og jeg ville ha foretrukket å ha muligheten til å utforske kartet videre til fots med et større lager, ettersom sanking er et så sentralt aspekt av spillopplevelsen i Outbound.

Selve verdenen er ganske enkel og lett å navigere i, noe som er nyttig for turer i bobilen, men også ganske stillestående, med de samme biomene og områdene som gjentas over hele kartet. I tillegg til dette er det lite eller ingen lydspor, noe som kan være fint for de som ønsker å spille med en kvikk personlig Spotify-spilleliste i bakgrunnen; dette bidrar imidlertid til isolasjonen som føles gjennom hele spillet, noe som gjør det ganske intetsigende. Mangelen på NPC-er i spillet gjorde at det føltes litt tomt, og den eneste kommunikasjonen er gjennom brev som er spredt over hele kartet som spilleren kan lese, og som utbryter at huseieren har dratt på blomsterfestival eller at området må repareres, og de håper at du kan finne ut av det på egen hånd. Dette gjorde at verdenen føltes litt isolert, og jeg tror at spillet kanskje hadde hatt godt av å få noen mer sære NPC-er eller følgesvenner.

Dette er en annonse:

Spillet er fredelig, nesten for fredelig til tider... Det får meg til å ønske meg noe mer fra spillet, som et møte med noen av skogens skapninger eller en interaksjon med en annen camper. På samme måte er stemmeskuespillet middelmådig, men ikke noe overdrevent irriterende eller repeterende, bare kjedelig, noe som fører til at jeg til slutt slår det av til fordel for fuglekvitter og bablende bekker.

Square Glade Games

Hvis du er en nybegynner innen spill og åpne verdener, er Outbound en rimelig første anbefaling for deg å spille. Det er et enkelt, koselig campingspill med lav innsats og lett tilgjengelige gåter og sankeelementer som gjør seg enda bedre som flerspillerspill. Likevel føler jeg at det er noe som mangler, da det nesten er for enkelt til tider, og mangler ekte dialog, lydspor eller NPC-interaksjon. Dessverre kommer Outbound til kort for meg når det gjelder kreativitet og innovasjon, og jeg hadde håpet på noe mer.

Square Glade Games