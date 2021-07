Outer Wilds: Echoes of the Eye bringer mer mystikk i september

Hele tre måneder har gått siden Steam tilsynelatende avslørte at en oppfølger eller utvidelse av Outer Wilds var på vei, men det stopper nok ikke mange fra å nyte dagens trailer.

Selv om forventningene kanskje i kjent stil bare har økt etter hvert som tiden har gått er det ingen tvil om at annonseringstraileren til Outer Wilds sin Echoes of the Eye-utvidelse virker å by på mer av det som gjør selve spillet så utrolig bra. Uten å avsløre spesifikke detaljer tyder det på at vi har mer mystikk og underholdende utforskning i vente når Outer Wilds: Echoes of the Eye slippes den 28. september.