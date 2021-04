Outriders har fått stor oppdatering som fikser irriterende ting

Du ser på Annonser

Det er ingen hemmelighet at Outriders, til tross for å være et ganske underholdende spill, har en del problemer og irriterende elementer. Mens vi fortsatt må vente en stund til på at enkelte sitt utstyr ikke skal forsvinne plutselig har det i alle fall kommet en annen stor oppdatering som fikser en god del andre skavanker.

Listen over antall ting som forbedres i dagens oppdatering er lang, men noen av høydepunktene er at vi langt sjeldnere blir sittende fast på "Signed In!"-skjermen, skarpskytterfiendene blir litt tregere og svakere, problemer med dekningssystemet skal være rettet, siktet har blitt tydeligere, det er billigere å oppgradere episk utstyr utstyr og veiviseren skal ikke tulle så mye med oss. Du kan finne hele listen her.