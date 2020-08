Outriders' Technomancer-gameplay fremhever valgmuligheter

Du ser på Annonser

Som lovet avduket People Can Fly og Square Enix endelig Outriders sin fjerde og siste klasse, Technomancer, i dag, og jeg kan forstå at de sparte denne til slutt.

Siden Technomancere kan manipulere ting både av kjøtt og stål er de nemlig ganske allsidige. Du kan mane frem en turret med ulike typer ammunisjon, vegger som teppebomber bestemte områder eller gi deg selv en rakettkaster eller mitraljøse avhengi av hva situasjonen krever.

Når vi uansett snakker om våpen kan du merke deg at flere av klassen sine passive egenskaper gjør skarpskytterrifler til et foretrukket våpen. Dette betyr uansett ikke at de eventuelle partnerene dine ikke vil se deg, for Technomancer er også den eneste klassen som kan lege seg selv og andre med et enkelt knappe- eller taste-trykk. Topp det med at rakettkasteren og Shrapnel-minen dens vil kunne avbryte bosser sine spesielle angrep så høres det virkelig ut som om dette blir en essensiell klasse når Outriders lanseres en gang i høst. Du kan se eksemplerer på hvorfor i videoene under.

