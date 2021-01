Outriders utsettes til april - får gratis demo

Du ser på Annonser

I oktober bestemte People Can Fly seg for å utsette det interessante Outriders til februar, men selvsagt har oppsvingen til Covid-19 påvirket dem også.

Nå har utviklerne bestemt seg for å utsette Outriders atter en gang. Spillet vil nå lanseres den 1. april. Heldigvis er det noen gode nyheter også. Som et lite stikk til CD Projekt Red og Cyberpunk 2077 skriver de nemlig spillerne bør få teste spillet selv før de bestemmer seg for å forhåndsbestille eller kjøpe, så en demo vil bli tilgjengelig både på PC, konsollene og Stadia den 25. februar. Denne vil la deg prøve alle fire klassene de første timene av spillet, og all fremgang du gjør blir med videre om du velger å kjøpe det.