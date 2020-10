Outriders utsettes til februar i trailer

Du ser på Annonser

Outriders var et av de første spillene som ble annonsert til PlayStation 5 og Xbox Series, så det var ingen tvil om at gjengen i People Can Fly ønsket å lansere spillet samtidig som de kommende konsollene. For noen dager siden virket det som om planen ville mislykkes da Steam plutselig endret lanseringsdatoen til den 2. februar 2021, og dermed ble det ekstra spennende da utviklerne sa de ville gi oss en eksakt dato i dag. Dessverre viser det seg at noen hos Valve hadde rett selv om de var tidlig ute.

Den nyeste trailer fra Outriders bekrefter nemlig at spillet har blitt utsatt til den 2. februar 2021. Heldigvis får vi positive nyheter også. Kjøper du spillet til PS4 eller Xbox One får du PS5- eller Xbox Series-utgavene gratis når du eventuelt kjøper de konsollene, samtidig som at spillet vil støtte cross-play.