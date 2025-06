Outriders-utvikler suspenderer to prosjekter i produksjon og permitterer ansatte

HQ

People Can FlyOutriders, utvikleren bak Outriders, har avslørt at fremtiden vil se veldig annerledes ut enn det vi har forventet. I en uttalelse delt av administrerende direktør Sebastian Wojiechowski, avsløres det at to av utviklingsprosjektene er suspendert, og at dette vil bety en reduksjon i utviklerens arbeidsstyrke: dvs. permitteringer.

De to prosjektene som blir satt på pause er Gemini og Bifrost. Når det gjelder årsakene til kanselleringen, blir vi fortalt at Geminis problemer springer ut av komplikasjoner med utgiveren. People Can Fly har ikke blitt presentert for et "utkast til det påfølgende innholdstillegget til publiseringsavtalen som dekker vilkårene og betingelsene for ytterligere milepæler på prosjekt Gemini og mangelen på kommunikasjon fra utgiveren om dens vilje til å fortsette eller avslutte Gemini-prosjektet."

På Bifrost får vi vite følgende "Prosjekt Bifrost ble suspendert på grunn av ovennevnte og analysen av konsernets kontantstrøm, som viste manglende utsikter til å sikre organisatoriske ressurser og midler som er nødvendige for å fortsette produksjonen og utgivelsen av dette prosjektet."

Igjen betyr denne suspensjonen av to prosjekter at People Can Fly har blitt tvunget til å omstrukturere og nedskalere teamet sitt, uten at det nøyaktige antallet berørte utviklere ble spesifisert direkte.

Wojiechowski avslutter med: "Vi ønsker å uttrykke vår dypeste beklagelse og tristhet over hvordan disse hendelsene har utviklet seg, og vår oppriktige takknemlighet for alles bidrag frem til dette punktet."

Alt dette kommer etter en nylig runde med oppsigelser som rystet utvikleren i slutten av 2024, og etter at selskapet også la ned et annet prosjekt tidligere i fjor.