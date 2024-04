People Can Fly har kansellert Project Dagger

HQ

For omtrent tre år siden ble det avslørt at People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) jobbet med et spill kalt Project Dagger som skulle utgis av Take-Two. Vi har ikke sett noe konkret fra det, men vet fra stillingsannonser at det ville ha vært tredjepersons online-action.

Siden den gang har vi imidlertid ikke hørt noe mer om det, og tilsynelatende har People Can Fly nå informert sine investorer om at prosjektet er kansellert. Take-Two droppet ut som utgiver i 2022, og ideen etter det var at studioet skulle utgi tittelen selv - som nå aldri vil se dagens lys.

I tillegg til det nå nedlagte Project Dagger, jobber People Can Fly også med et actionspill for Microsoft - som vi heller ikke vet noe om ennå, annet enn at det ryktes å være Gears of War-relatert.