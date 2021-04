Outriders vil beklage problemer med gaver til oss

Du ser på Annonser

People Can Fly og Square Enix har selvsagt anerkjent at Outriders hadde en litt kjip lansering på grunn av store serverproblemer, men de synes at ord ikke er nok.

Utviklerne har offentliggjort en Reddittråd hvor de blant annet avslører at alle som spiller Outriders før den 11.april vil få en slags kompensasjonsgave bestående av blant annet et legendarisk våpen, en mengde titan som passer til nivået vi er på og passende nok en emote kalt "Frustration".

Samtidig kan de fortelle litt om hva neste uke sin oppdatering vil fikse og endre. Der står det blant annet at krysspilling endelig skal fikses og at en rekke kræsjproblemer vil fikses. Som om det ikke var nok vil de også ombalansere spillet litt med en såkalt hotfix som implementeres nå uten en nedlastning. Denne gjør blant annet alle klasser utenom Devastator litt svakere, gjøre slik at vi ikke automatisk får legendarisk utstyr ved å gjøre "Historian"-, "Bounty Hunt"- og "Monster Hunt"-oppdrag om igjen, nedjustere hvor bra utstyr man får fra enkelte fiender og et par andre ting. De sistnevnte endringene er selvsagt litt skuffende, men jeg vil nok fortsatt ha det meget gøy.