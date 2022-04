Outriders: Worldslayer virker nesten som Outriders 2

HQ

Den talentfulle gjengen i People Can Fly var ganske sparsomme med detaljer da Outriders sin Worldslayer-utvidelse ble kunngjort i november, men det var tydelig at dette ville bli noe stort. Nå har vi fått vite veldig mye mer, og utvidelsen høres faktisk enda større og bedre ut enn forventet.

For Worldslayer høres nesten ut som Outriders 2. Som vi allerede visste vil for eksempel utvidelsen komme med en helt ny historie som tar oss til nye iskalde omgivelser fylt med nye fiendetyper. Både traileren og presentasjonen du kan se nederst viser at disse tingene ikke akkurat er småtteri heller, så her er det mye å glede seg til for de av oss som liker Outriders ganske godt.

Derfor er det også veldig hyggelig å høre at utvidelsen bygger videre på nærmest alt som selve spillet gjør best. Utfordringene blir blant annet tatt til et nytt nivå ved at World Tier-systemet utvides med 25 såkalte Apocalypse-nivåer. Ved å velge disse er det en mulighet for at vi belønnes med Apocalypse-utstyr som er helt nye våpen og rustninger med hele tre modifikasjoner. Sammen med dette får vi et nytt ferdighetstre kalt PAX som kan kombineres med de to klassen din allerede har. Dette ferdighetstreet kan bare oppgraderes med PAX-poeng man får for å fullføre spesifikke ting i Worldslayer i stedet for det vanlige erfaringspoengbaserte systemet. Når vi i tillegg kan bli sterkere etter å ha nådd maksnivået 30 takket være et system kalt Ascension som lar oss oppgradere Brutality, Endurance, Prowess og Anamoly 200 ganger i skikkelig Borderlands- og Diablo-stil får vi veldig mange måter å gjøre karakterene våre sterkere på.

Som om det ikke var nok vil Worldslayer introdusere en ny endgame-modus uten tidsbegrensninger kalt Trial of Tarya Gratar. Denne får vi ikke vite noe som helst om akkurat nå, men loves mer informasjon i den neste sendingen. Akkurat når den blir vet vi ikke, men siden Worldslayer lanseres den 30. juni kan vi nok regne med å få denne i mai en gang. I mellomtiden kan du se og høre mer om alt annet i videoene under og litt mer detaljert her.

HQ