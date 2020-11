Outriders-sending #4 får dato!

Du ser på Annonser

Denne torsdagen sender Square Enix og People Can Fly den fjerde og siste Outriders-sendingen innen lanseringen av spillet. Denne gangen får vi en nærmere titt på spillets endgame, og klassen som står i fokus denne gangen er Technomancer.

Kom innom her på Gamereactor den 5. november klokken 18 for å få det med deg. Og for alt annet om Outriders, sving innom vår underside.

