Outriders-show avslører mer informasjon og gameplay i kveld

People Can Fly er kjente for å gjøre ting litt annerledes med blant annet Painkiller, Bulletstorm og Gears of War: Judgment, så det burde vel ikke overraske at de skiller seg ut litt fra mengden med sitt kommende spill, Outriders, heller. I motsetning til de fleste andre har spillet nemlig holdt seg unna sommerens streamer hvor en drøss med prosjekter vises frem samtidig. De polske utviklerne har i stedet hatt egne sendinger fylt med informasjon og gameplay fra Outriders, og i kveld er det tid for den tredje sendingen.

Dette vil i kjent stil være i samarbeid med oss i Gamereactor, men jeg trenger ikke å late som jeg er interessert av den grunn. Interessen er nemlig til stede på ekte siden People Can Fly og Square Enix har sagt at Outriders sin fjerde, og siste, figurklasse vil vises frem når fokuset rettes mot Technomancer på Live-siden vår fra klokken 18.

Om du ikke har hørt som mye om spillet før kan du stikke innom vår dedikerte Outriders-nettside hvor de forrige sendingene, nyheter og trailere samles.

