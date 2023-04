Over 1 million eksemplarer av TMNT: The Cowabunga Collection har blitt solgt

HQ

Konami har annonsert at Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection nå er en million selger. Som avslørt i et innlegg på Twitter, blir vi fortalt at spillet ikke bare har overgått den milepælen, men at spillerne har beseiret 350 millioner Foot soldater i løpet av spilletiden, spist 6 millioner pizzaer og makulert 2 millioner av Shredder's planer.

Med tanke på at TMNT: The Cowabunga Collection først debuterte tilbake i august 2022, ikke for loslitt faktisk for en samling arkadeklassikere.

Sjekk ut vår anmeldelse av spillet her.