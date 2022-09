HQ

Dessverre ser Konami ut til å være ganske uinteressert i videospill i disse dager, annet enn å melke Bomberman på forskjellige måter. Derfor var jeg moderat interessert i Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, spesielt med det mesterlige Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge friskt i minnet, selv om dette er en kolleksjon utviklet av retroekspertene i Digital Eclipse.

Det som tilbys er en mengde klassiske Turtles-spill fra tidligere, med alt utgitt i arkader og for NES, Mega Drive, Super Nintendo og Game Boy. Totalt 13 spill tilbys. Ikke alle er spill jeg vil beskrive som gamle klassikere, men et overraskende antall av dem er det helt klart. De spenner også over flere sjangere, som det varierte og notorisk vanskelige Teenage Mutant Ninja Turtles til NES og Street Fighter II-utfordreren Tournament Fighters fra 1993. Sistnevnte er også inkludert i tre ulike versjoner: NES, Mega Drive og Super Nintendo - noe som er interessant for de som ønsker å bli minnet på hvordan skilte seg fra hverandre på de ulike formatene.

Jeg har ingen planer om å anmelde alle spillene individuelt, men her er i det minste alle som er inkludert:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)



Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)



Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)



Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)



Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)



Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)



Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)



Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)



Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)



Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)



Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)



Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)



Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)



La meg starte med å slå fast at jeg faktisk klarte å spille gjennom Teenage Mutant Ninja Turtles på NES i min ungdom, til tross for den ufattelig høye vanskelighetsgraden. Jeg gjorde det flere ganger, faktisk. Når jeg spiller det i dag, slår det meg fort hvor godt det har tålt tidens tann. Jada, hitboxene er rett og slett ekle på vannivået, men jeg synes likevel vanskelighetsgraden er litt overvurdert og selv gamle (45 år gamle) jeg kan komme ganske langt uten for mye banning. Det er også en watch-modus tilgjengelig som lar deg se på mens computeren spiller, for så å hoppe inn når du føler for det, som kan hjelpe deg med de mest grusomme delene.

Det største trekkplasteret for folk flest er nok Super Nintendo-hiten fra 1992, Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time, som unektelig er et fenomenalt spill, og det er fortsatt utrolig morsomt å kaste Foot Soldiers mot skjermen. Når det er sagt, er det åpenbart at dette er et par tiår bak Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Det raskere og jevnere Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (stort sett det samme spillet, men med bedre flyt og tempo, med noen biter kuttet ut) slår meg som et bedre alternativ i dag.

Game Boy-spillene føles selvfølgelig utrolig primitive i denne samlingen når du spiller dem på din enorme flatskjerm-TV, men selv disse har tålt tidens tann mye bedre enn jeg forventet og er faktisk overraskende morsomme. Dessuten er det så mye nostalgi her!

Den store overraskelsen for meg var Super Nintendo-versjonen av Turtles Tournament Fighters. Den står seg nesten like bra som Street Fighter II gjør og føles ikke datert noe sted. Fra spillkontrollene til grafikken holder denne klassikeren seg nesten imponerende godt og fortjener absolutt å bli spilt gjennom - og helst mot andre, ettersom den veldesignede online-støtten sikrer at du ikke har noe problem med å finne andre å spille med.

Det som virkelig får denne samlingen til å skille seg ut er det vellagde museumsmodusen. Digital Eclipse har virkelig trappet opp for å tilby oss en skattekiste av kvalitet. Du kan derfor sitte og bla gjennom gamle spillbokser (og deres manualer!) samt andre godsaker fra spillenes utvikling. Det er også materiale fra både tegneserier og TV-serier for å holde deg opptatt i lang tid. For meg kilte det virkelig nostalgi-nerven, og hvis du har vokst opp med Turtles og gamle konsoller, tror jeg du vil føle det samme.

Til syvende og sist er dette en absolutt førsteklasses samling som gjør nesten alt annet til skamme. Ofte kommer samlinger med færre titler inkludert og mer presentasjon, eller mange spill og i utgangspunktet ingen presentasjon. Her er det stikk motsatt; mange spill og førsteklasses presentasjon. Det eneste som holder samlingen tilbake er det faktum at det til syvende og sist kanskje er fire-fem spill som faktisk er verdt å bruke tid på annet enn en nostalgisk dukkert. Men hvis du vil gjenoppleve Turtles-nostalgi og klassiske spill, kan jeg ikke anbefale dette nok. Konami kan fortsatt når de vil.