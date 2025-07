Over 1 million Pandaren-figurer har blitt skapt bare i Norden

HQ

Det er ingen hemmelighet at fansen har satt stor pris på og elsket World of Warcrafts Pandaren -rase helt siden den ble lansert i 2012. Den pandalignende arten, kjent for sin åndelighet og zen-mentalitet, har vært en massiv hit siden Mists of Pandaria først kom for over et tiår siden, og vi ser det samme nivået av fan-favorittsuksess krype tilbake nå som utvidelsen har falt i World of Warcraft Classic også.

I den forbindelse har Blizzard nå avslørt at over én million Pandaren -figurer har blitt opprettet i World of Warcraft i Norden, både i den moderne varianten og i Classic.

Det er spesielt imponerende med tanke på opprinnelsen til Pandaren rasen, som ble skapt av WoW-veteranen Chris Metzen tilbake i 2002 som en aprilspøk, alt før de ble en realitet et tiår senere da Mists of Pandaria opprinnelig kom.

Rasen Pandaren er også en spesiell rase, ettersom den er den eneste nøytrale rasen i hele WoW. Når du oppretter en Pandaren -karakter, er du ikke låst til Alliance eller Horde, og du kan i stedet velge fraksjon etter å ha fullført startsonen, noe som ikke alltid var tilfelle, da de før de kom var designet for å være en Alliance -tilhenger.

Hvis du ennå ikke har opprettet din egen Pandaren -karakter, kan du gjøre det i dag i moderne eller Classic World of Warcraft, nå som Mists of Pandaria Classic er lansert og er tilgjengelig for alle å oppleve.