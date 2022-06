Over 1,6 milliarder babyer har blitt født i Fallout Shelter

HQ

For å feire 7-årsdagen til Fallout Shelter har Bethesda utgitt noen interessante statistikker fra spillet.

Blant annet avsløres det at det har vært over 1,6 milliarder babyer født tilsammen, samt en halv milliard beboere rapportert døde. Vi får også vite at det har vært nesten 300 millioner Deathclaw-angrep, 1,5 milliarder Radroach-angrep, en halv milliard gjenstander produsert, samt at alt dette har blitt oppnådd i totalt 245 millioner opprettede hvelv.

Se alle statistikkene i bildet nedenfor. Har du spilt det, og gjør du det i så fall fortsatt?