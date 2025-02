Over 1700 forbedringer og rettelser lagt til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

HQ

Det ukrainske actioneventyret S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl var en hit helt fra starten, og i løpet av 48 timer hadde det solgt en million eksemplarer. Det skal huskes at det er inkludert i Game Pass, så mange har spilt det uten å kjøpe tittelen, og det er heller ikke tilgjengelig for Playstation 5, noe som gjør dette ekstra imponerende.

Men til tross for gjennomgående gode rangeringer, var det fortsatt feil. GSC Game World jobbet hardt for å fikse så mange som mulig kort tid etter lanseringen i november, men lot deretter sine ansatte ta en stor juleferie og sa at de ville komme tilbake med en større oppdatering senere.

Og nå har det skjedd. Patch 1.2 inneholder over 1700 "forbedringer og rettelser til alle aspekter av spillet: balanse, steder, oppdrag, blokkeringer, krasj, ytelse, flere A-Life 2.0-rettelser, you name it". Utviklerne takker spillerne for all hjelpen de har fått, og sier at samfunnet bør fortsette å ta kontakt når de finner et problem.

Du kan lese hele oppdateringslisten på denne lenken - og sjekk ut anmeldelsen vår hvis du vil vite mer om S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Det er ute nå for PC og Xbox Series S/X og er inkludert i Game Pass.