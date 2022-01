HQ

Forza Horizon 5 knuste en rekke rekorder for Microsoft og Xbox i fjor, så da spurte jeg om dere trodde Halo Infinite kunne slå det. Svaret viser seg å være ja.

I nattens investormøte avslørte nemlig Microsoft at Halo Infinite har blitt prøvd av over 20 millioner spillere, noe som betyr at det er seriens beste lansering noen gang. Samtidig forteller de at Forza Horizon 5 nå har blitt prøvekjørt av over 18 millioner, så man kan trygt si at begge spillene gjør det veldig bra.