Like før helgen meddelte Nintendo at Super Mario Maker 2 har nådd en ny milepæl siden lanseringen for 14 måneder siden. Totalt har nå nemlig over 20 millioner baner blitt bygget.

Den siste store oppdateringen til spillet ble sluppet i april, men det har ikke hindret fansen i å fortsette å skape nye utfordringer for andre å bryne seg på. Hvor mange har du selv lagd?