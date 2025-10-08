Over 60 % av amerikanske spillere kjøper bare ett eller maksimalt to spill i året

HQ

Spillvanene våre har endret seg betydelig de siste årene, og mange spiller bare live-titler i svært lange perioder, mens andre foretrekker abonnementer som Game Pass, som gir dem et vell av nye og gamle titler å kose seg med.

Mat Piscatella, direktør og ledende analytiker i markedsundersøkelsesfirmaet Circana, har delt utdrag fra en Future of Video Games -undersøkelse via Bluesky (takk VGC) som viser hvordan amerikanske spilleres atferd har endret seg. Det viser seg at 63 % av alle spillere bare kjøper maksimalt to spill i året, og mange færre.

Fordelingen ser slik ut



18 % av spillerne kjøper et nytt spill hver sjette måned



12 % av spillerne kjøper ett nytt spill i året



33 % av spillerne kjøper mindre enn ett nytt spill i året



Bare 4 % av spillerne sier at de kjøper mer enn ett spill i måneden, mens 10 % kjøper omtrent ett spill i måneden og 22 % kjøper ett spill i kvartalet. Disse er ekstremt viktige for spillselskapene, og Piscatella påpeker at de er årsaken til kostnadene for nye fullpristitler:

"Hyperentusiastiske, prisfølsomme spillere holder virkelig ting i gang, spesielt i spillbransjen som ikke er F2P."

Det er altså en klar minoritet av spillere som kjøper mange spill, og man kan mistenke at de heller vil bruke pengene sine på free-to-play, spille live-tjenester over svært lang tid eller abonnere på tjenester.

Hvilken kjøperkategori vil du plassere deg selv i?