Over 80 millioner Nintendo Switch-er har blitt solgt

Da undertegnede skrev om at Reggie Fils-Aimé sa Nintendo Switch var vinn eller forsvinn for det japanske selskapet i går visste jeg at det å skrive at hybridkonsollen nok hadde passert 70 millioner solgte enheter var en underdrivelse, men ikke såpass mye.

Nå har Nintendo nemlig lagt frem rapporten for finansårets tredje kvartal, og den avslører blant annet at det ble solgt 16,77 millioner vanlige Nintendo Switch-enheter og 7,33 millioner Switch Lite-enheter fra 1. april til 31. desember. Dermed hadde det blitt solgt 79,87 millioner Nintendo Switch til sammen før vi gikk inn i 2021, så du kan være ganske sikker på at den nå har passert 80 millioner.

Dermed er Switch nå Nintendos fjerde mest solgte plattform ved å passere Nintendo DS. Neste i køen er Game Boy Advance på 81,51 millioner før det er et relativt stort hopp til Wii sine 101, 63 millioner. Uansett kan du altså forvente at Switch inntar tredjeplassen når neste rapport offentliggjøres i april eller mai etter at finansåret avsluttes den 31. mars.