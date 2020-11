Over 9,4 milliarder kroner har blitt brukt på Pokémon Go i 2020

Du ser på Annonser

Pokémon Go ble sluppet i 2016 og tok verden med storm. Selv i dag er det vanlig å se klynger av folk som jakter på de beste lommemonstrene. Man skulle neste tro at interessen ville dabbet litt av etter hvert, men det virker egentlig som at det bare blir mer og mer populært. Nå rapporterer Sensor Tower at spillet har tjent hele en milliard dollar (rundt 9,4 milliarder kroner) på spillet bare i 2020, og det slår dermed spillets første år med god margin. Da nådde det 832 millioner dollar.

Tross den svimlende summen noterer Sensor Tower at Pokémon Go "bare" er det tredje største spillet når det kommer til inntekter, etter PUBG Mobile og Honor of Kings.

I løpet av sin levetid har Pokémon Go dratt inn 4,2 milliarder dollar, hvor amerikanerne alene står for 1,5 milliarder.