Over en tredjedel av alle Palworld spillere er kinesere

Vi vet allerede at Palworld har massevis av spillere etter å ha nådd over åtte millioner solgte eksemplarer nylig, men hvor kommer alle disse spillerne fra? Mange trodde nok at det ville være et stort japansk publikum med tanke på at det er en japansk utvikler som lager spillet, inspirert av en populær japansk franchise (Pokémon).

Det viser seg at det ikke stemmer helt. I stedet er det kinesiske spillere som utgjør den største andelen, med 36,4 % av spillerne på Palworld. Amerikanske spillere er den nest største gruppen med 21,4 % av alle spillere, og 6 % tyskere er nummer tre. Dette ble avslørt av journalisten Stephen Totilo på X, som også avslører at Japan ikke engang kvalifiserer seg til topp 5, med bare 2,5 % av alle Palworld -spillerne.