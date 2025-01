Over fire millioner har spilt Indiana Jones and the Great Circle

HQ

I løpet av kvelden amerikansk tid publiserte Microsoft sin nyeste kvartalsrapport og hadde noen blandede tall å by på. Blant annet ble det avslørt at desembers største tittel, Indiana Jones and the Great Circle, ser ut til å ha fått en fenomenalt god start.

Siden lanseringen 9. desember har mer enn fire millioner mennesker spilt Indys eventyr. Dette må imidlertid ikke forveksles med solgte eksemplarer, ettersom mange spilte via Game Pass, som også hadde en økning på 2 % sammenlignet med samme periode i fjor (sannsynligvis takket være Call of Duty: Black Ops 6 og Indiana Jones and the Great Circle).

Men for Xbox som virksomhet gikk inntektene ned med 7%, hovedsakelig på grunn av et ganske heftig fall på 29% for Xbox-maskinvare. For Microsoft selv var ting mye bedre, med en betydelig økning i inntektene, sammen med et nettoresultat på 24,1 milliarder dollar (omtrent en tredjedel av det som ble brukt til å kjøpe Activision Blizzard), noe som er en økning på 10%.