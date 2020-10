Overcooked: All You Can Eat lanseres rett på PS5 - Xbox Series må vente

Du ser på Annonser

Tidligere i år annonserte Ghost Town at Overcooked og Overcooked 2 ikke bare ville slippes til PlayStation 5 og Xbox Series en gang i høst, men også at disse utgavene vil by på ekstra innhold. Den gang kunne de ikke si noe om akkurat når eller hva. Dette retter de på nå.

Dagens trailer avslører at Overcooked: All You Can Eat lanseres på PlayStation 5 her til lands den 19. november og uken før over dammen siden de får konsollen før oss. Xbox Series-utgavene nøyer de seg fortsatt bare med å si kommer "litt senere i år". Det er selvsagt ikke alt traileren gir oss. Vi får også se glimt av de sju nye kjøkkenene, tre nye kokkene og de nye tilberedningsmetodene som venter i utvidelsen vi nå vet heter The Peckish Rises.