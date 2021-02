Overcooked: All You Can Eat på vei til PC, PS4, Xbox One og Switch

Du ser på Annonser

Ghost Town Games bestemte seg i fjor for å samle Overcooked, Overcooked 2, alt av utvidelser, noen visuelle forbedringer og sju nye baner på PlayStation 5 og Xbox Series, men som vi alle vet har mange slitt med å få tak i de nye konsollene. Dette er nok en av grunnene til dagens annonsering.

Studioet forteller at Overcooked: All You Can Eat også skal bli tilgjengelig på PC, PS4, Xbox One og Nintendo Switch den 23. mars. Det er selvsagt bare de sterkeste konsollene og PC-ene som vil by på 4K og 60 bilder i sekundet (Switch-utgaven har 30 bilder i sekundet med en foreløpig ukjent bildeoppløsning), men utenom det får vi alt det andre utgavene til de nyeste konsollene har. Samtidig får vi vite at cross-play vil komme litt senere, noe som forhåpentligvis gir spillene enda mer liv.