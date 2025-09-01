Overwatch 2 bekrefter at mer enn 1 million kontoer har blitt utestengt siden lanseringen

HQ

Overwatch 2s Defense Matrix-system har offisielt utestengt mer enn 1 million kontoer siden lanseringen av spillet tilbake i 2022. Blizzard har sjekket for å finne aimhacking, wallhacking og kontoer som grupperte seg med spillere som drar nytte av disse juksene, og har prøvd å gjøre skytteren til et mer rettferdig sted rundt.

I det siste blogginnlegget snakker Overwatch 2 -teamet om å fange folk som brukte mus og tastatur i konsollobbyer. Tidligere fikk spillere som ble funnet å ta del i denne oppførselen advarsler og ble sendt inn i PC-poolen av spillere, men nå kan dette resultere i en full kontoforbud.

"Vi gir også strengere konsekvenser for brukere av ikke-godkjent periferiutstyr, siden den legitime muligheten til å konkurrere med mus og tastatur på like vilkår nå er tilgjengelig, uavhengig av om du eier en PC eller konsoll", skriver Blizzard.

23 000 spillere ble nylig tatt i å bruke feil periferiutstyr, men det er uklart om alle ble utestengt. At 1 million kontoer er utestengt i Overwatch 2 er en stor milepæl, men vi er sikre på at juksemakere vil fortsette å prøve å blomstre i online skytespill. Dette er ikke et Overwatch 2 -problem, men et flerspillerspillproblem.