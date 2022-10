Overwatch 2 deler ut gratis skin og charm som unnskyldning

HQ

Det er ikke akkurat til å legge skjul på at Overwatch 2 sin lansering har vært verre enn mange til og med fryktet, så det var bra Blizzard ba om unnskyldning og lovet bedringer i forrige uke. Noe som gjør det enda bedre er selvsagt gaver som kompensasjon.

For utviklerne forteller at alle som logger inn i Overwatch 2 mellom den 25. oktober og slutten på første sesong vil belønnes med det legendariske skinet kalt Cursed Captain Reaper og et Health Pack-våpencharm. På toppen av dette vil de ha en rekke helger med doble erfaringspoeng og slik fremover, samtidig som at arbeidet med å forbedre opplevelsen fortsetter for full maskin.