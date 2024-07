Overwatch 2 Esports World Cup-turneringsbraketten er satt

HQ

Det var bare 16 lag som kvalifiserte seg til Esports World Cup Overwatch 2 turnering der litt over $ 1 million sto på linjen for å kjempe om, og med det i bakhodet, etter et par dager med action, har fire lag allerede blitt eliminert.

Sluttspillfasen for arrangementet begynner i dag, noe som betyr at vi vet braketten, hvilke lag som skal møte hvilke først, og likeledes hvilke lag som sikret seg en direkte plass i kvartfinalen takket være deres gruppeprestasjoner. Her er et sammendrag av braketten nedenfor.

Runde 1:



Spacestation vs. Gaimin Gladiators - vinneren går videre for å ta på Crazy Raccoon



ENCE vs. Fnatic - vinneren går videre for å ta på Virtus.pro



Team Falcons vs. M80 - vinneren går videre for å ta på Twisted Minds



Toronto Ultra vs. LGD.OA - vinneren går videre til å ta på Zeta Division



Taperen av hvert spill fremover blir slått ut, noe som betyr at det er helt avgjørende å vinne hver match-up til den store finalen avsluttes.