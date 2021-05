Overwatch 2 går over til å bli 5-mot-5 og viser nytt kart

Du ser på Annonser

Blizzard avslørte relativt mye om spesielt samarbeidsdelen av Overwatch 2 i februar, men som lovet var det på tide å fokusere på Player-versus-Player-delen i kveld. Der kom det raskt en overraskelse.

Aaron Keller, spillets nye leder, avslører nemlig at Overwatch 2 sin PvP-del går over til å bli fem-mot-fem i stedet for originalens seks-mot-seks. Klasseinndelingen vil derfor bli to skade-fokuserte figurer, to støtte og en tank. En av grunnene skal være at utviklerne føler flere tank-figurer raskt fører til altfor mye rot og kaos, noe som raskt kan gjøre spillet vanskelig å lese og lære seg for mange personer.

For å kompenere litt av dette vil tank-figurene justeres litt slik at de kan gjøre litt mer eller ta mer skade. Winston og gjengen har også fått nye ferdigheter for å gjøre dem mer effektive, mens andre klasser har sine egne styrker og svakheter. Samtidig vil flere av kartene tilby flere steder å ta dekning bak, noe vi også har fått noen glimt av.

Som forventet tok kveldens stream en nærmere titt på både Monte Carlo, New York, Rio de Janeiro, Roma og Toronto, og flere av dem bærer tydelig preg av at man kun kan ha en tank på laget.

Streamen viste også noen nye utgaver av gamle kjente, så jeg råder dere som er interesserte til å se hele sendingen her.