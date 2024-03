Overwatch 2 gjør alle helter gratis

HQ

Selv den mest innbitte Blizzard-fan må innrømme at Overwatch 2 ikke levde opp til forventningene. Det er mange grunner til dette, blant annet at overgangen til free-to-play førte til noen upopulære endringer. En av disse vil snart bli rettet opp.

Teamet har sluppet 2024s første utvikleroppdateringsvideo, der spillregissør Aaron Keller avslører noen av planene de har for Overwatch 2 i år. En av de største endringene er at alle helter blir gratis tilgjengelig for alle når de lanseres. Dette skjer når sesong 10 starter i april, og damage-karakteren Venture blir med i spillet som dets første ikke-binære karakteren.

Det betyr at du ikke trenger å slite deg gjennom et battle pass for å få tilgang til nye helter, men bare kan hoppe rett inn i nye sesonger med dem. Nye spillere kan glede seg enda mer, for etter sesong 10-oppdateringen vil alle de tidligere lanserte heltene også bli spillbare gratis og uten grinding.

Keller viser også frem det nye Runasapi-kartet, snakker om endringer av kart som allerede er tilgjengelige, avslører at den nye Clash-modusen og Hanaoka-kartet vil testes ut i sesong 10, og at vi vil kunne kjøpe Mythic-skins.

Vi får vite mye mer om disse endringene før neste sesong starter i midten av april.