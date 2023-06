Overwatch 2 krever 15 dollar for å spille historieoppdragene

HQ

Da Blizzard kansellerte Overwatch 2s PvE-modus fortalte de at spillet likevel vil få noen historieoppdrag i løpet av sommeren. Disse virket jo kule da de ble vist frem i Summer Game Fest, men er det bra nok til å rettferdiggjøre en detalj selskapet selvsagt ikke nevnte i traileren?

For på spillets hjemmeside avsløres det at man må betale 15 dollar for å få tilgang til historieoppdragene siden dette bare er inkludert i Invasion-pakken. Du kan trygt si at kommentarfeltet ikke tar dette godt. Hva med deg?