Overwatch 2 Regissøren sier at de siste endringene ikke var påvirket av Marvel Rivals

I lang tid dominerte Overwatch og dens oppfølger helten skytespillområdet. Noen få prøvde å utfordre det, men ingen har gjort så stort sprut som Marvel Rivals. Superhelteskytteren har gitt Overwatch ganske mye konkurranse, men Overwatch 2s spilldirektør Aaron Keller vil ikke at fansen skal tro at spillet hans har endret seg utelukkende på grunn av Marvel Rivals.

I en samtale med YouTuber Jay3 ble Keller spurt om han trodde konkurransen mellom spillet hans og Marvel Rivals var en sunn. "Jeg tror at konkurransen er sunn. Det tvinger folk til å innovere mer og alltid gjøre sitt beste, men jeg tror ikke det du ser i Overwatch 2 akkurat nå er et svar på Marvel Rivals, " sa han.

"Så mye av det vi gjorde i år, fra frynsegoder til stadion til kartavstemning, vi gjorde full helteforbud, så mye av det vi gjør her og alle heltene vi gir ut, har vært i arbeid i over et år som en del av en ny strategi for spillet for å ha et stort årlig kick off til året," fortsatte han.

Det er vanskelig å ikke se at Overwatch 2 har brakt inn store endringer, og om de skyldes Marvel Rivals eller ikke, setter fansen pris på Blizzards innsats for å gjenopprette troen på Overwatch IP etter at oppfølgerens utgivelse gjorde en viss skade på den.