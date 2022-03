Overwatch 2-betaen starter 28. april på PC - Gjør Doomfist til tank

HQ

Forrige uke fortalte Blizzard plutselig at de hadde endret planene for Overwatch 2, noe som blant annet betyr at PvE- og PvP-delene splittes og lanseres på ulike tidspunkt. Den gode delen av denne annonseringen er at det også betyr vi får prøve sistnevnte tidligere enn planlagt, og nå vet vi akkurat når og litt mer.

Blizzard avslører at Overwatch 2-betaen starter den 28. april. Som de nevnte i forrige uke gjelder dette bare på PC, men konsollspillere skal få bli med på betaer i fremtiden. Utenom det gjør den lukkede betaens FAQ det klart at man må eie Overwatch på PC for å kunne teste oppfølgeren, så da er det også greit å merke seg hva som kreves av maskinen din.

Minimum for 30fps:





OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit



Prosessor: Intel Core i3 eller AMD Phenom X3 8650



Video: NVIDIA GeForce GTX 600serien eller AMD Radeon HD 7000-serien



Minne: 6 GB RAM



Lagringsplass: 50 GB



Anbefalt for 60fps med medium instillinger:





OS: Windows 10 64-bit



Prosessor: Intel Core i7 eller AMD Ryzen 5



Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 eller AMD R9 380



Minne: 8 GB RAM



Lagringsplass: 50 GB



I en Twitch-stream snakket utviklerne også om hvilke lærdommer de har tatt med seg etter de første ultralukkede testene. Blant annet viser det seg at Doomfist blir en tank i Overwatch 2, og har fått noen angrep som kan minne litt om Winston sine. Faktisk har han blitt en såpass god tank at de må gjøre han litt svakere til betaen de heldigste av oss får være med på. Forhåpentligvis får vi vite hvordan de tre andre kjenningene endres også de neste ukene.