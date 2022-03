Prøv Overwatch 2 i april

HQ

Vi har ikke hørt et pip om Overwatch 2 etter at Activision Blizzard tilsynelatende utsatte spillet til 2023, og på grunn av dette regnet vel de fleste med at vi ikke ville få fingrene i det på veldig lang tid. Det blir ikke nødvendigvis tilfellet.

For Aaron Keller, Overwatch 2 sin nye "Game Director" etter at Jeff Kaplan stakk, har lagt ut en video hvor han forteller at Blizzard har endret litt på planene for spillet slik at vi skal få prøve det og komme med tilbakemeldinger tidligere enn forventet. Dette får vi et eksempel på ganske snart siden en lukket PC-beta for vanlige spillere skal bli tilgjengelig mot slutten av april. Denne kan du melde din interesse for her.

Interessen blir nok ikke rent liten heller siden denne betaen fra første stund vil la oss spille som den nye helten kalt Sojourn, den nye Push-modusen, 4 nye kart, de nye utgavene av Bastion, Doomfist, Orisa og Sombra, samt spillets Ping-system.

Grunnen til at betaen utelukkende vil inneholde PvP-delen er at Blizzard har bestemt seg for å dele opp lanseringen av Overwatch 2 i skikkelig Halo Infinite-stil ved å slippe PvP- og PvE-delene hver for seg. Hvor lang ventetiden blir mellom dem og når den første faktisk kommer får tiden vise.