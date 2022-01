Overwatch 2-Lego stoppes etter bråket rundt Activision Blizzard

HQ

Både PlayStation og Xbox har allerede sagt at de virkelig misliker anklagene om at Activision Blizzard behandler mange av sine ansatte veldig dårlig og at de revurderer samarbeidet sitt med selskapet. Det viser seg at det ikke bare er i spillindustrien dette skjer.

The Brick Fan har nemlig fått en pressemelding fra The Lego Group som avslører at Lego Overwatch 2 Titan-pakken som egentlig skulle slippes den 1. februar i alle fall har blitt utsatt på ubestemt tid som følge av at selskapet revurderer samarbeidet sitt med Activision Blizzard etter de siste månedenes anklager. Dermed kan du nok se langt etter denne i nærmeste fremtid.