Overwatch 2s rangerte modus vil gjennomgå noen betydelige endringer

Overwatch 2-teamet har bekreftet at de vil se på rangert modus og gjøre noen betydelige endringer når spillet går inn i sin tredje sesong og utover.

Overwatch 2s direktør Aaron Keller åpnet opp om problemene spillet har møtt på et offisielt innlegg via spillets nettside. Vi har fått tilbakemeldinger fra spillere om at spillet ikke føles givende nok å spille, og at spillerne ikke kan tjene de gjenstandene de ønsker på kort nok tid. Vi kommer til å gjøre en endring i S3 som bør adressere noen av disse klagene, sa Keller , etter å ha sagt at det var mye «forvirring» blant spillerne rundt deres virkelige rangering og hvorfor de ble matchet opp mot andre spillere.

Det vil også være noen endringer som kommer til spillmekanikk, for eksempel kostnaden for ultimate evner. "One-shots og frustrerende heltemekanikk blir diskutert mye i samfunnet og på laget," Keller sa. "Dette er en pågående diskusjon, men emnet har mange nyanser som involverer frekvensen av disse mekanikkene, avveininger for å bruke den, det generelle maktnivået til en helt, hvor ofte helten spilles, samt ting som en helts fantasi."

Dette virker absolutt som et skritt i riktig retning for Overwatch 2, men vi må se hvilke endringer som skal implementeres før vi kan bekrefte om de vil fikse spillets problemer eller ikke.