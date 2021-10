Overwatch byr på skremmende kule Halloween-skins

HQ

Vi er fortsatt over to uker unna feiringen av Halloween, men i kjent stil har en rekke spill tenkt å markere denne skumle måneden på spesielt vis. Overwatch er selvsagt ett av disse.

For nå har årets Halloween Terror-event startet i Overwatch, noe som ikke bare betyr at Junkenstein's Revenge er tilbake. Som vanlig venter det også noen nye skins, og atter en gang lar jeg meg imponere av hva Blizzard får til på den fronten med fem legendariske og tre episke skins. De legendariske er Coffin Bastion, Draugr Reinhardt, Satyr Lucio, Vampire Bat Echo og Vampire Hunter Brigitte, mens de episke man kan få ved å spille 27 kamper hver uke er Skeleton Genji, Einherjar Zarya og Clown Roadhog. Du kan se disse i videoen og bildene under. Hvilke frister deg mest?