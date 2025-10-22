Overwatch Champions Series 2025: De regionale ligaene avsluttes denne helgen

HQ

Sesongen 2025 Overwatch Champions Series er nesten over. Denne kommende helgen markerer slutten på det regionale spillet, og så snart etterpå vil World Finals skje og vil se ut til å bestemme en seierherre. Med det fremste internasjonale arrangementet som nærmer seg, er det verdt å se på de regionale ligaene igjen for å se hvem som vil representere hvem.

For EMEA har både Al Qadsiah og Twisted Minds stemplet World Finals -billettene sine, ettersom det verste et av lagene nå kan ende i regionen er tredje. Den andre plassen går til vinneren av Team Peps mot Gen. G Esports, og den som vinner den kampen er med i kampen om EMEA Stage 3 -tittelen ved å måtte gå gjennom Al Qadsiah og Twisted Minds, i en ubestemt rekkefølge. Tidsplanen for lette ser ut som følger.



Øvre brakettfinale - Al Qadsiah vs. Twisted Minds



Semifinale i nedre brakett - Team Peps vs. Gen. G Esports



Nedre brakettfinale - Vinner av Peps / Gen.G vs. Taper av Qadsiah / Twisted



Grand Final - Vinneren av Qadsiah / Twisted vs. Vinneren av Lower Bracket Final



Samme situasjon og format gjelder deretter for Nord-Amerika, der Team Liquid og Geekay Esports venter i Upper Bracket-finalen med sine World Finals -billetter sikret. Den andre går til Sakura Esports eller Spacestation, avhengig av hvem som vinner semifinalen i Lower Bracket. Som sådan ser braketten ut som nedenfor.



Øvre brakettfinale - Team Liquid vs. Geekay Esports



Semifinale i nedre brakett - Sakura Esports vs. Spacestation



Nedre brakettfinale - Vinner av Sakura / Spacestation vs. Taper av Liquid / Geekay



Grand Final - Vinneren av Liquid / Geekay vs. Vinneren av Lower Bracket Final



Korea-turneringen avsluttes på samme tid, men det er flere kamper som ennå ikke er spilt, noe som betyr at ingen lag har stemplet sin World Finals -billett, og braketten er ikke i nærheten av å bli satt. Du kan se hvor det står i skrivende stund nedenfor i den kombinerte Asia-grafikken.

Og dette er mye tilfelle med Japan vs. Pacific divisjon også, hvor fire lag kjemper om en siste plass på World Finals. For dette formål er braketten for denne divisjonen ordnet slik.

Semifinaler



Team Varrel vs. Reject



Nosebleed Esports vs. The Gatos Guapos



Den store finalen:



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2



Når alt dette er sagt, hvem tror du vil vinne hver regionale liga?