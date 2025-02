Overwatch Champions Series Stage 1 Playoffs-braketten er låst inn

HQ

Det er nesten på tide at den første sluttspillturneringen i 2025 Overwatch Champions Series skal finne sted ettersom den ordinære sesongen Stage 1 nå er avsluttet. Eller i det minste har det gjort det for EMEA- og NA-regionene. Etter rundt fire ukers handling vet vi nå de seks lagene som har kvalifisert seg til hver av de regionale begivenhetene, og har også en nesten perfekt ide om braketten også.

Playoffs vil skje i mars, og i henhold til de seks EMEA-lagene som sikret seg en plass, er de Virtus.pro, Team Peps, Gen.G, Al Qadsiah, Twisted Minds, og The Ultimates. På grunn av en løp eller dårlige resultater har både Vision Esports og Sakura Esports ikke kvalifisert seg.

Dette betyr at bracket også er satt opp slik at vi i øvre bracket kan forvente at Virtus.pro møter enten Gen.G eller Al Qadsiah (valget er VPs og vi får vite mer senere i dag), mens Team Peps møter den VP velger å sende over. I nedre bracket venter både Twisted Minds og The Ultimates på taperne av de første kampene.

I henhold til NA har Spacestation, NTMR, Timeless, Team Liquid, Avidity, og RAD Esports kvalifisert seg, mens Shikigami og Amplify ikke klarte det. Spacestation velger enten Timeless eller Team Liquid, og det laget som ikke blir valgt, møter NTMR i den andre runden i øvre bracket, mens både Avidity og RAD Esports venter på de første taperne i nedre bracket.

Ta en titt på hele Stage 1 -stillingen nedenfor.